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В Корее

Полиция продолжает расследование трагедии в районе Итхэвон

Write: 2022-11-07 15:13:57Update: 2022-11-07 15:16:47

Полиция продолжает расследование трагедии в районе Итхэвон

Photo : YONHAP News

В рамках расследования обстоятельств трагедии в районе Итхэвон, в результате которой погибли 156 человек, полиция пытается определить степень вины шести должностных лиц, подозреваемых в преступной халатности. Среди них бывший начальник полицейского управления муниципального округа Ёнсан-гу Ли Им Чжэ, начальник службы экстренных вызовов 112 Сеульского полицейского управления Ю Ми Чжин, глава администрации муниципального округа Ёнсан-гу Пак Хи Ён, начальник управления пожарной охраны муниципального округа Ёнсан-гу Чхве Сон Бом. В полиции считают, что причиной трагедии стали  недостаточно эффективные действия этих лиц в обеспечении безопасности и несвоевременное информирование руководства. В рамках расследования допрошены 154 свидетеля, в том числе, рядовые сотрудники полиции и  очевидцы. 
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