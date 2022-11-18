Северная Корея запустила МБР в Восточное море

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18 ноября в 10:15 утра Северная Корея запустила с авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении Восточного моря. Она пролетела около тысячи километров на максимальной высоте 6.100 километров со скоростью 22 Маха. По данным источника в министерстве обороны РК, запущена МБР «Хвасон-17». 3 ноября Пхеньян испытал ракету того же типа, но запуск оказался неудачным. «Хвасон-17» несёт несколько боеголовок и имеет дальность действия около 15 тыс. километров, что позволяет ей достичь материковой части США. Запуск МБР является серьёзной провокацией, подрывающей мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в регионе, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Ким Сын Гём и командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол ЛаКамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону,- говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов.