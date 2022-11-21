Пхеньян критикует обсуждение запуска ракеты «Хвасон-17» в СБ ООН

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«Совбез ООН закрывает глаза на очень опасные военные учения США и Южной Кореи, а также наращивание вооружений, нацеленных на КНДР, не соглашаясь с осуществлением КНДР своего нерушимого права на самооборону. Очевидно, что это применение двойных стандартов»,- говорится в заявлении от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, распространённом 22 ноября агентством ЦТАК. Принятие совместного заявления несколькими странами после того, как заседание Совета Безопасности ООН закончилось безрезультатно, Ким Ё Чжон сравнила с «лаем испуганной собаки». В заявлении Пхеньяна действия США и их «приспешников» названы «провокацией, ведущей к новому витку напряжённости на Корейском полуострове». В нём подчёркивается, что США столкнутся со «смертельной угрозой собственной безопасности», если продолжат враждебную политику.