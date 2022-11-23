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В Корее

В РК началась забастовка водителей грузовиков

Write: 2022-11-24 15:09:03Update: 2022-11-24 16:07:41

В РК началась забастовка водителей грузовиков

Photo : YONHAP News

24 ноября Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов, объявил всеобщую забастовку. Её участники требуют отмены временного статуса системы гарантий стабильного дохода водителей и расширения списка наименований грузов, в отношении которых действует система. Забастовки начались в 16 отделениях профсоюза по всей стране. На контейнерной базе в городе Ыйване провинции Кёнгидо собрались около тысячи бастующих. Выступая перед ними, председатель Союза солидарности грузоперевозчиков Ли Бон Чжу заявил, что работники отрасли выступают против решения о продлении на три года срока временной системы гарантий стабильного дохода. Он объяснил это опасениями по поводу ухудшения условий труда с учётом инфляции и отсутствия роста дохода. В забастовке участвуют 43% из 22 тысяч членов профсоюза. Пока существенных сбоев в доставке грузов не отмечено.  Премьер-министр РК Хан Док Су заявил, что правительство готово к диалогу, но в отношении действий, нарушающих работу логистический системы, будут приниматься меры согласно действующему законодательству. 

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