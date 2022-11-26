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В Корее

На площади Кванхвамун собрались около 26 тыс. болельщиков

Write: 2022-11-25 11:42:44Update: 2022-11-25 11:43:20

На площади Кванхвамун собрались около 26 тыс. болельщиков

Photo : YONHAP News

24 ноября южнокорейская сборная по футболу сыграла вничью свой первый матч группового этапа чемпионата мира, проходящего в Катаре. До начала и во время матча на площади Кванхвамун в центре Сеула состоялось массовое мероприятие с участием «Красных дьяволов» - болельщиков сборной. По данным полиции и мэрии Сеула, на площади побывали порядка 26 тыс. человек. Изначально предполагалось, что поддержать сборную придут около 8 тыс. болельщиков. В соответствии с этим были приняты меры по обеспечению безопасности. Площадь была поделена на пять секторов, по которым планировалось равномерно распределить людей. Когда выяснилось, что болельщиков оказалось больше, полиция перекрыла автодорогу с восточной стороны площади, обеспечив дополнительное пространство. Безопасность на площади обеспечивали около 1.400 полицейских. Болельщики соблюдали дисциплину, сохраняя определённую дистанцию во избежание давки. Никаких чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. 
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