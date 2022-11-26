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В Корее

Объявлен высший уровень предупреждения о кризисе в логистике

Write: 2022-11-28 12:03:20Update: 2022-11-28 16:47:06

Объявлен высший уровень предупреждения о кризисе в логистике

Photo : YONHAP News

Министерство сухопутных территорий и транспорта РК повысило уровень предупреждения о кризисной ситуации в сфере наземных грузовых перевозок до уровня «опасность». Такое решение было принято в 9 часов 28 ноября, учитывая осложнение ситуации в результате отказа водителей грузового транспорта вернуться на работу. Уровень «опасность» является самым высоким в рамках руководства по реагированию в экстренных ситуациях после «внимание», «бдительность» и «предупреждение». В министерстве заявили, что данная мера принята в целях мобилизации возможностей правительства для минимизации ущерба в сфере логистики. Общие меры реагирования принимаются совместно с полицией, министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами. Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов, проводит всеобщую забастовку с 24 ноября, требуя улучшения условий работы. 
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