Объявлен высший уровень предупреждения о кризисе в логистике

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Министерство сухопутных территорий и транспорта РК повысило уровень предупреждения о кризисной ситуации в сфере наземных грузовых перевозок до уровня «опасность». Такое решение было принято в 9 часов 28 ноября, учитывая осложнение ситуации в результате отказа водителей грузового транспорта вернуться на работу. Уровень «опасность» является самым высоким в рамках руководства по реагированию в экстренных ситуациях после «внимание», «бдительность» и «предупреждение». В министерстве заявили, что данная мера принята в целях мобилизации возможностей правительства для минимизации ущерба в сфере логистики. Общие меры реагирования принимаются совместно с полицией, министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами. Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов, проводит всеобщую забастовку с 24 ноября, требуя улучшения условий работы.