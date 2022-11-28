Работники Сеульского метро объявили забастовку

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Два профсоюза, объединяющие около 13 тыс. человек или 80% сотрудников компании «Сеульское метро», объявили забастовку. В утренние часы 30 ноября отмечены несколько сбоев в движении поездов. В частности, задержки поездов на первой линии достигали восьми минут. На остальных линиях удалось соблюдать нормальный график движения, благодаря привлечению к работе пенсионеров и сотрудников, не являющихся членами профсоюзов. Ожидается, что в будние дни в забастовке примут участие 9.700 человек, а в выходные - около 14 тыс. человек. Профсоюзы выступают против плана администрации провести реструктуризацию, в ходе которой до 2026 года штат будет сокращён более чем на 1.500 человек. В ходе переговоров с руководством профсоюзов администрация метрополитена предложила временно отложить план реструктуризации, но предложение было отклонено как противоречащее предыдущему соглашению от 2021 года, которое запрещало любые несогласованные сокращения. Власти Сеула планируют в утренние и вечерние часы пик увеличить количество автобусов, чтобы свести к минимуму последствия забастовки.