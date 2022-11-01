Корейский танец в масках «тхальчхум» включён в Список ЮНЕСКО

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Корейский традиционный танец в масках «тхальчхум» включён в Список нематериального культурного наследия. Такое решение было принято 30 ноября на 17-м заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое проходит в Марокко. Особенность танца «тхальчхум» состоит в том, что он обладает признаками не только песенно-танцевального, но и театрального представления. Кроме того, этот жанр раскрывает социальные проблемы посредством юмора и сатиры. При включении «тхальчхум» в список ЮНЕСКО отмечалось, что исполнение танца подразумевает активное участие зрителей в представлении. В начале ноября южнокорейская заявка получила рекомендацию для включения в список от оценочной комиссии Межправительственного комитета ЮНЕСКО. Такие рекомендации редко отменяются на заседании комитета. «Тхальчхум» имеет несколько версий в зависимости от региона. В настоящее время 13 региональных версий классифицируются как национальное нематериальное культурное наследие РК. Танец в масках «тхальчхум» стал 22-м по счёту южнокорейским объектом в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Президент РК Юн Сок Ёль направил поздравительное послание 18-ти отечественным ассоциациям охраны танца «тхальчхум». Он отметил, что нынешний успех является результатом усилий и самопожертвования корейцев, сохраняющих традиции предков в непростых условиях.