Корейский танец в масках «тхальчхум» - кандидат в Список ЮНЕСКО

Photo : YONHAP News

Оценочный орган Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия рекомендовал внести традиционный танец в масках «тхальчхум» в Список нематериального культурного наследия. Информация об этом опубликована на сайте ЮНЕСКО. Рекомендации оценочного органа практически всегда исполняются. Окончательное решение будет принято в ходе 17-го заседания Межправительственного комитета ЮНЕСКО, которое будет проходить с 28 ноября по 3 декабря в Марокко. Танец в масках «тхальчхум» может стать 22-м по счёту южнокорейским объектом в Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает в себе танец и пояснение, в сатирической форме отображая социальные проблемы. Корейское управление по охране культурного наследия учло в заявке на включение «тхальчхум» в список ЮНЕСКО его влияние на современное искусство Кореи.