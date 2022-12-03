В РК открылся горнолыжный сезон

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2 декабря в провинции Канвондо открылся горнолыжный сезон. Это произошла на неделю позднее, чем планировалось первоначально, поскольку наступление холодов, давших возможность образоваться устойчивому снежному покрову, немного затянулось. Пока любителей зимнего спорта принимают два горнолыжных комплекса - Yongpyong и Phoenix Pyeongchang. В комплексе Yongpyong открыты два склона, включая один для начинающих спортсменов. Остальные 28 склонов постепенно откроются до конца декабря. Работают подъёмники, организован прокат снаряжения, открыты помещения для обогрева. В комплексе Phoenix Pyeongchang тоже пока открыты не все склоны, но в ближайшее время их будет 18, что является максимальным показателем с зимних Олимпийских игр 2018 года. 3 декабря открылись комплексы Pyeongchang Alpensia и Hongcheon Vivaldi Park. До 9 декабря должны открыться все остальные горнолыжные комплексы в провинции Канвондо, которых в общей сложности восемь. Нынешний лыжный сезон продлится до конца марта следующего года. Он - первый после отмены мер социального дистанцирования, поэтому ожидания любителей горнолыжного спорта как никогда высоки. Поскольку у горнолыжников был трёхлетний перерыв в практике, специалисты советуют им соблюдать максимальную осторожность, особенно в первые дни. Обязательно ношение защитного снаряжения, в первую очередь, шлемов.