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6 декабря Северная Корея вновь обстреляла буферную зону в Восточном море. Обстрелы продолжаются два дня подряд, и Пхеньян называет их ответными действиями на учебные стрельбы вооружённых сил РК и США в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. 5 декабря Север выпустил 130 артиллерийских снарядов, которые упали в буферных зонах в Жёлтом и Восточном морях. Они установлены в соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года. 6 декабря выпущены около ста снарядов. Обстрел вёлся с 10 часов утра. Сначала из уезда Косон-гун провинции Канвондо было произведено 90 залпов, а ближе к 18:00 из уезда Кымган-гун провинции Канвондо 10 залпов. Все снаряды упали в пределах буферной зоны в Восточном море. Ранее представитель минобороны КНДР заявлял о том, что артиллерийские подразделения получили приказ провести стрельбы после того, как стало известно об учебных стрельбах южнокорейских и американских войск. Представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК предостерёг КНДР от активных военных действий в приграничных районах, заявив, что провокации «врага» приведут к ответным мерам.