Жертвы трудовой мобилизации против правительственного плана платы компенсаций

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Жертвы трудовой мобилизации против правительственного планаЖертвы принудительной трудовой мобилизации, проводившейся Японией в период протектората над Кореей, подвергли критике позицию правительства РК по вопросу выплаты им компенсаций. 26 декабря на экстренной пресс-конференции они заявили, что на прошлой неделе до их сведения был доведён план, согласно которому компенсации будут выплачиваться за счёт южнокорейской стороны из специального фонда. Они не согласны с этим вариантом, поскольку он исключает японские компании из участия в выплате. Кроме того, они требуют официальных извинений от правительства Японии. Проблему выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в числе других вопросов двусторонних отношений обсудили в тот же день в Токио директор департамента Азии и Тихого океана МИД РК Со Мин Чжон и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Выплата компенсаций не японскими компаниями, использовавшими принудительно мобилизованных корейцев, а за счёт фонда помощи жертвам, который обеспечит необходимые средства с помощью пожертвований, обсуждалась в числе вероятных способов разрешения проблемы. Южнокорейская сторона выступает за то, чтобы японские компании принесли извинения и приняли участие в формировании фонда выплаты компенсаций. Однако в Токио продолжают настаивать на том, что все двусторонние споры разрешены в рамках Базового договора об отношениях между Японией и Кореей, заключённого правительствами двух стран в 1965 году. Представитель МИД РК заявил, что правительство продолжает требовать от Японии серьёзного подхода к разрешению проблемы компенсаций.