Photo : YONHAP News

РК будет увеличивать расходы на оборону в среднем на 6,8% в год в течение следующих пяти лет, уделяя особое внимание обеспечению «подавляющего» потенциала для противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи. Среднесрочный оборонный план на период 2023-2027 годов включает различные схемы укрепления обороноспособности, в том числе, принятие на вооружение большого количества подводных лодок среднего размера, оснащённых баллистическими ракетами, истребителей-невидимок и сохранение численности личного состава вооружённых сил на уровне 500 тысяч человек. В соответствии с планом, министерству обороны на повышение обороноспособности, управление войсками, техникой и объектами понадобятся на пять ближайших лет 331 трлн 400 млрд вон (261 млрд долларов). Особое внимание будет уделено созданию трёхкомпонентной системы противоракетной обороны, в рамках которой на эсминцах, оснащённых многоцелевой системой слежения и наведения AEGIS, будут установлены радары раннего предупреждения о баллистических ракетах и радиолокационные системы. В рамках проекта военные намерены получить новейшие истребители и укрепить возможности тактического наземного управляемого оружия.