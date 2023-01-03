К празднику Соллаль поставят более 200 тыс. тонн продуктов питания

Photo : YONHAP News

В целях стабилизации цен на продукты питания в преддверии праздника Нового года по лунному календарю (Соллаль), который отмечается 22 января, правительство РК поставит на рынок 208 тыс. тонн продуктов питания. Это 16 наименований продуктов, которые используются для церемонии поминовения предков, включая яблоки, груши, говядину, свинину, птицу, рыбу. Поставки мяса увеличатся на 30%, а продукции рыболовства – на 40% по сравнению с обычным временем. Поставки овощей и фруктов увеличатся более чем вдвое. Как сообщили 4 января в министерстве планирования и финансов, около 30 млрд вон (23,5 млн долларов) бюджетных средств выделят для того, чтобы предоставить скидки на указанные продукты от 20 до 60%. В связи с распространением птичьего гриппа принято решение импортировать из Испании 1 млн 210 тыс. яиц. Для недопущения перебоев с поставками запускается круглосуточная система таможенного оформления, усиливается мониторинг цен, спроса и предложения. В праздничный период, который продлится с 21 по 24 января, не будет взиматься плата за проезд по скоростным автомагистралям и пользование муниципальными парковками. 3 млн 400 тыс. домохозяйств из числа социально незащищённых категорий населения получат денежную помощь на оплату электроэнергии на общую сумму 93 млн долларов. В целях предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 в праздничный период будут работать дежурные пункты тестирования на вирус и медицинские учреждения.