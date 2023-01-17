Президент РК прибыл с визитом в Швейцарию

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Завершив государственный визит в Объединённые Арабские Эмираты, президент РК Юн Сок Ёль прибыл 17 января в Швейцарию. Основная цель визита – участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В первой половине дня 18 января он встретится с руководителями крупных южнокорейских и зарубежных компаний. Будут обсуждаться такие вопросы как экономическая ситуация в мире и привлечение инвестиций в южнокорейскую экономику. В тот же день южнокорейский лидер примет участие в «Корейском вечере», основной темой которого является продвижение кандидатуры Пусана в качестве места проведения Всемирной универсальной выставки 2030 года. 19 января Юн Сок Ёль выступит со специальной речью перед участниками Всемирного экономического форума. Он представит план международного сотрудничества в укреплении цепочек поставок и переходе на чистую энергию. Южнокорейский президент принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе впервые с 2014 года. Вечером 19 января Юн Сок Ёль посетит Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, где встретится с учёными и обсудит с ними вопросы сотрудничества в области науки и техники.