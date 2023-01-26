В РК усиливают меры профилактики лепры среди иностранцев

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По случаю Всемирного дня борьбы с лепрой, который в этом году выпадает на 29 января, Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний принимает меры по усилению мониторинга болезни среди иностранцев. Всемирный день борьбы с лепрой, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения, отмечается в последнее воскресенье января. РК поддерживает высокий уровень профилактики и контроля за распространением лепры, соответствующий другим развитым государствам. Однако среди иностранцев продолжается выявление случаев заболевания. По данным ВОЗ, в 2021 году в мире было выявлено 140.594 случая данной болезни. 66,5% пришлись на Индию, Индонезию и другие страны Юго-Восточной Азии. В РК с 2008 года выявляются менее 10 больных в год. В прошлом году выявлены 2 человека. Между тем, растёт число больных среди проживающих в стране иностранцев. Особенно это касается выходцев из стран, на которые приходится значительная часть заражённых.