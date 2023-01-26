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Политика

Визовые ограничения для граждан Китая продлены до 27 февраля

Write: 2023-01-27 13:46:37Update: 2023-01-27 14:07:49

Визовые ограничения для граждан Китая продлены до 27 февраля

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение продлить до 27 февраля ограничение на выдачу гражданам Китая краткосрочных въездных виз. При этом визы дипломатам и государственным служащим, а также въезжающим в РК с деловыми и гуманитарными целями выдаются в прежнем режиме. Данное ограничение было введено 2 января из-за ухудшения эпидемической ситуации в Китае. Если она улучшится, то выдача краткосрочных виз будет возобновлена,- говорится в сообщении южнокорейского правительства. До конца февраля продолжают действовать повышенные карантинные требования для прибывающих из Китая, включая Гонконг и Макао. Они предусматривают сдачу ПЦР-теста не позднее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-теста на антиген не позднее чем за 24 часа до вылета в РК. Результаты тестов необходимо загрузить в приложение для смартфонов Q-code, который предъявляется при регистрации на рейс и в южнокорейском аэропорту по прибытии. В течение суток после прибытия в РК необходимо сдать ещё один ПЦР-тест. 
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