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Политика

Сеул будет добиваться нормализации отношений с Пхеньяном

Write: 2023-01-27 14:25:47Update: 2023-01-27 15:29:47

Сеул будет добиваться нормализации отношений с Пхеньяном

Photo : YONHAP News

В этом году министерство по делам воссоединения РК приступит к активной реализации «Смелой инициативы», то есть, концепции по предоставлению Северной Корее всемерной помощи в развитии в обмен на отказ от ядерного оружия. Также планируется подготовить «инициативу нового объединения будущего». Об этом говорится в докладе министерства по делам воссоединения РК об основных задачах на 2023 год, направленном 27 января президенту страны Юн Сок Ёлю. В качестве основного направления северокорейской политики Сеула определено «выстраивание правильных межкорейских отношений». С этой целью Сеул будет стремиться установить как «прямые, так и косвенные» контакты с Пхеньяном, в том числе, посредством общественных и международных организаций. Южнокорейские власти будут активно поддерживать работу по улучшению ситуации с правами человека на Севере. Помимо этого, будет изменён подход к поддержке беженцев. Акцент будет делаться на таких аспектах как образование, более глубокая интеграция в общество, оказание поддержки в сложных ситуациях.
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