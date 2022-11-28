Проблемы в межкорейских отношениях должны решаться поэтапно

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Проблемы в отношениях двух Корей должны решаться поэтапно посредством диалога. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Квон Ён Сэ во время посещения 29 ноября пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Он отметил, что провокационные действия Севера повысили напряжённость на Корейском полуострове, заморозив развитие межкорейских отношений. Несмотря на это, остаётся надежда на положительные сдвиги,- отметил Квон Ён Сэ. Он напомнил, что Сеул не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна, однако не потерпит угроз и вооружённых провокаций. Он призвал Северную Корею прекратить разработку ракет, ядерного оружия и сесть за стол переговоров. В сложившейся ситуации следует проявить терпение и дожидаться изменений,- добавил он.