Главы МИД РК и Японии вновь обсудили проблему жертв трудовой мобилизации

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18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 17 по 19 февраля, состоялись переговоры главы МИД РК Пак Чина и его японского коллеги Ёсимаса Хаяси. Последний раз они встречались на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе переговоров стороны обсудили пути решения спора вокруг проблемы выплаты компенсаций корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии в Корее, однако к единому мнению не пришли. Сразу после встречи Пак Чин заявил, что стороны обсудили спорные моменты, потребовав от японского правительства искренних шагов к разрешению проблемы. По его словам, государства обозначили позиции, и теперь необходимо лишь политическое решение. Отсутствие подвижек в переговорах на таком уровне может указывать на то, что на данном этапе проблему сложно решить в формате простых обсуждений без политической воли руководств двух стран. РК требует от Японии принести официальные извинения жертвам трудовой мобилизации и принять непосредственное участие в формировании фонда для выплаты компенсаций. Японские СМИ, в свою очередь, сообщают, что министры иностранных дел РК и Японии договорились продолжить диалог для скорейшего решения вопроса. При этом какие-либо конкретные шаги не упоминаются.