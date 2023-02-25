США оставили КНДР в списке стран-спонсоров терроризма за 2021 год

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США оставили Северную Корею в списке стран-спонсоров терроризма за 2021 год. Как отмечается в докладе госдепартамента США, опубликованном 27 февраля, она неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма. В частности, Пхеньян укрывает четырёх членов японской Красной Армии, разыскиваемых за участие в угоне самолёта авиакомпании Japan Airlines в 1970 году. Кроме того, он не информирует официальный Токио о судьбе многочисленных японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах. Северная Корея была включена в список в 1987 году после взрыва в воздухе южнокорейского самолёта, следовавшего из Абу-Даби в Бангкок. В октябре 2008 года администрация США исключила её из списка в ответ на согласие Пхеньяна начать переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в 2017 году Северная Корея была вновь включена в список после убийства в Малайзии агентами Пхеньяна Ким Чон Нама, сводного брата лидера страны Ким Чон Ына.