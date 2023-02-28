РК не приняла решение о поставках летального оружия Украине

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РК ещё не решила, отправлять ли летальное оружие Украине, несмотря на её неоднократные призывы. Об этом заявил в интервью программе Quest Means Business телекомпании CNN премьер-министр РК Хан Док Су. Он отметил, что Сеул в достаточной степени поддерживает Киев, выделив 130 млн долларов на восстановление энергетических объектов. Коснувшись ситуации на Корейском полуострове, Хан Док Су напомнил, что Сеул делает упор на наращивание возможностей сдерживания, одновременно надеясь на диалог с Пхеньяном. Он также дал понять, что РК не рассматривает вопрос о приобретении собственного ядерного оружия перед лицом растущих ядерных угроз со стороны Севера. Пхеньян должен понять, что развитие ядерного потенциала не гарантирует мира и процветания в Северной Корее, на Корейском полуострове и во всём мире,- отметил Хан Док Су.