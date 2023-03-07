РК и США обсудят закон о полупроводниках

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Директор департамента торговли министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын отправился 8 марта в Вашингтон для обсуждения возможного влияния американского закона о полупроводниках на южнокорейскую экономику. Ранее министерство торговли США объявило критерии для подачи заявок на выплату субсидий полупроводниковым компаниям, работающим на территории США. Опасения деловых кругов РК вызывают пункты об ограничении инвестиций в Китай в течение 10 лет после получения субсидии, о необходимости делиться с США прибылью, превышающей первоначальные прогнозы, а также о предоставлении представителям США доступа на предприятия. Перед вылетом Ан Док Кын заявил, что в ходе поездки сосредоточит усилия на поиске путей урегулирования спорных моментов. Он встретится с представителями министерства торговли США и Белого дома.