Аэропорт Инчхон удостоен премии World Airport Awards

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Международный аэропорт Инчхон занял четвёртое место в списке лучших аэропортов мира и третье место среди аэропортов Азии. Кроме того, он удостоен премии World Airport Awards в трёх номинациях по версии британской консалтинговой компании Skytrax. Это награды за лучший персонал аэропорта в мире, за лучший персонал аэропорта в Азии и лучшую систему пограничного контроля. World Airport Awards является самой престижной наградой в мировой индустрии аэропортов. Она учитывает уровень обслуживания клиентов и удобства более чем в 550 аэропортах мира. Награды присуждаются на основе опросов пассажиров, проводимых в течение восьми месяцев. Лучшим аэропортом мира признан сингапурский Чанги. На втором месте – аэропорт Хамад в Дохе, на третьем – Ханэда в Токио. Вручение наград состоялось 16 марта на международной выставке Passenger Terminal Expo 2023 в Амстердаме.