В Северной Корее сохраняется сложная экономическая ситуация

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В Северной Корее сохраняется проблема дефицита продовольствия, медикаментов и медицинских услуг. Об этом заявила специальный докладчик ООН по правам человека Элизабет Сэлмон, выступая 20 марта в Женеве на 52-ой сессии Совета ООН по правам человека. По её словам, закрытие границ руководством Северной Кореи было нацелено на усиление контроля за населением. Под предлогом борьбы с коронавирусом после января 2020 года Пхеньян закрыл границы, что привело к усугублению экономического кризиса. Как отмечает Сэлмон, северокорейские женщины потеряли возможность к заработку из-за сокращения рыночной активности. Пострадали свобода передвижения и доступ к информации. На этом фоне возникает необходимость активизации мирового сообщества в привлечении к ответственности людей, причастных к нарушениям прав человека в Северной Корее. Она подчеркнула, что нужно прекратить принудительную репатриацию северокорейцев из третьих стран на родину, где они могут попасть в лагеря для политзаключённых.