Пхеньян запустил четыре крылатые ракеты в Восточное море

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22 марта в 10:15 утра Северная Корея запустила четыре крылатые ракеты в направлении Восточного моря. Как сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты запущены из района города Хамхына провинции Хамгён-Намдо. По мнению военных экспертов, характеристики полёта позволяют предположить, что имел место запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. Выступая на следующий день на заседании парламентского комитета по вопросам обороны, министр обороны РК Ли Чжон Соп отметил, что анализ подробностей запуска продолжается. Он не исключил, что имел запуск северокорейской версии ракет Tomahawk. Министр также выразил мнение, что Северная Корея добилась успеха в разработке технологий для миниатюризации ядерной боеголовки и её установки на ракету. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Пхеньяну запуски баллистических ракет, но не ограничивают операции с ракетами других типов. Крылатые ракеты запущены через три дня после того, как 19 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности. 16 марта была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», 14 марта - две баллистические ракеты малой дальности, а 12 марта - две крылатые ракеты с подводной лодки. Повышение ракетной активности Пхеньяна может быть реакцией на проходившие с 13 по 23 марта совместные южнокорейско-американские манёвры Freedom Shield.