Сенатор из США – за размещение в РК ядерного оружия

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Американский сенатор Джеймс Риш предложил рассмотреть возможности размещения в РК ядерного оружия в рамках противодействия северокорейской угрозе, не ограничиваясь силами расширенного сдерживания. Как сообщает радиостанция Голос Америки, в своём письменном обращении к депутатам верхней палаты американского парламента сенатор напомнил, что в последнее время Северная Корея испытала различные типы ракет малой и средней дальности, на многих из которых возможно размещение ядерной боеголовки. Частота запусков и разнообразие ракет, по его мнению, указывают на то, что Пхеньян отрабатывает применение вооружений в боевых условиях. Цель такой активности - показать США и их союзникам, что Север способен контролировать ситуацию в случае военного столкновения. В январе президент РК Юн Сок Ёль заявил о возможной разработке Сеулом собственного ядерного оружия, учитывая серьёзность северокорейской угрозы. Тогда американская сторона в очередной раз заявила о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.