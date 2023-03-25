НОК КНДР провёл общее собрание

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24 марта в Пхеньяне состоялось общее собрание Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР, на котором обсуждался план работы на текущий год. Как сообщило агентство ЦТАК, члены НОК поставили перед северокорейскими спортсменами задачу завоевать как можно больше медалей на международных соревнованиях и решить проблему допинга. В начале этого года Международный олимпийский комитет отменил запрет на участие Северной Кореи в Олимпийских играх за отказ от участия в Играх в Токио в 2021 году. В этой связи северокорейские спортсмены смогут поехать на Азиатские игры, которые пройдут в сентябре в китайском Ханчжоу, а также на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Проблема допинга обсуждалась в связи с тем, что в октябре 2021 года Всемирное антидопинговое агентство оштрафовало Пхеньян за несоблюдение глобальных антидопинговых стандартов.