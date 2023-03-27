В РК закрываются отделения финансовых компаний

Photo : YONHAP News

Южнокорейские финансовые компании закрывают свои отделения и сокращают численность сотрудников. Как сообщили в комитете финансового контроля, это связано с быстрым распространением услуг в онлайн-формате. По состоянию на сентябрь прошлого года, по всей стране работали 15.630 отделений банков, страховых компаний, операторов кредитных карт и других финансовых организаций. Это на 740 отделений меньше, чем в том же месяце 2021 года. Наибольшее сокращение отмечено в банковском секторе, где закрыты 389 отделений. Далее следуют страховые компании, которые закрыли 365 отделений. Закрылись также 30 отделений инвестиционных компаний и 10 отделений сберегательных банков. Одновременно открылись 77 отделений компаний, которые занимаются управлением активами. Число сотрудников финансовой сферы сократилось за год на полторы тысячи человек, составив 386.288 человек. Если банки и страховые компании сократили около пяти тысяч сотрудников, то инвестиционные компании и компании-операторы ценных бумаг увеличили их количество на 2,5 тысячи. Эксперты выражают озабоченность тем, что в свете таких перемен пожилые граждане, которые плохо разбираются в передовых технологиях, испытывают существенные трудности. Финансовые компании также подвергаются критике за то, что они заботятся только о своих доходах, не думая об интересах пожилых клиентов. Комитет финансового контроля обещает следить за ситуацией, заботясь о сохранении доступности услуг для всех клиентов на достаточном уровне.