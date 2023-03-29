Рост внутреннего потребления поможет оживить экономику

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Необходимо стремиться к оживлению экономики за счёт увеличения внутреннего потребления. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 29 марта на совещании по экономическим и социальным вопросам. Замедление экономического роста основных торговых партнёров РК привело к сокращению экспорта, который долгое время был ключевой движущей силой южнокорейской экономики. Теперь настало время подумать о том, как создать новые движущие силы за счёт стимулирования внутреннего спроса,- подчеркнул глава государства. Он напомнил, что его администрация предприняла различные шаги для сдерживания роста цен, ставя экономические вопросы в центр всей своей деятельности. Ослабление карантинных ограничений во всём мире, а также улучшение отношений между РК и Японией создают условия для восстановления сферы туризма. В этой связи необходимо упростить выдачу виз и увеличить количество рейсов для туристов из-за рубежа.