Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Рост внутреннего потребления поможет оживить экономику

Write: 2023-03-29 14:58:17Update: 2023-03-29 15:41:36

Рост внутреннего потребления поможет оживить экономику

Photo : YONHAP News

Необходимо стремиться к оживлению экономики за счёт увеличения внутреннего потребления. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 29 марта на совещании по экономическим и социальным вопросам. Замедление экономического роста основных торговых партнёров РК привело к сокращению экспорта, который долгое время был ключевой движущей силой южнокорейской экономики. Теперь настало время подумать о том, как создать новые движущие силы за счёт стимулирования внутреннего спроса,- подчеркнул глава государства. Он напомнил, что его администрация предприняла различные шаги для сдерживания роста цен, ставя экономические вопросы в центр всей своей деятельности. Ослабление карантинных ограничений во всём мире, а также улучшение отношений между РК и Японией создают условия для восстановления сферы туризма. В этой связи необходимо упростить выдачу виз и увеличить количество рейсов для туристов из-за рубежа.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >