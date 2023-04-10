Большая часть информации из документов Пентагона сфальсифицирована

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Бо́льшая часть информации, содержащейся в документах Пентагона, которые попали в социальные сети и были опубликованы газетой New York Times, сфальсифицированы. Об этом заявил 11 апреля журналистам перед вылетом в Вашингтон первый заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Тхэ Хё. Цель его поездки – подготовка к предстоящему государственному визиту в США президента РК Юн Сок Ёля. Как отметил Ким Тхэ Хё, южнокорейские и американские власти озабочены сообщениями о том, что спецслужбы США могли прослушивать разговоры высших должностных лиц РК. Министерство юстиции США проведёт расследование данного инцидента и попытается найти виновных, но на это потребуется некоторое время. РК и США являются союзниками во всех сферах, и Сеул будет стремиться укреплять систему сотрудничества двух стран в области обмена информацией,- отметил Ким Тхэ Хё. Он отверг опасения, что скандал с прослушиванием может повлиять на крепость южнокорейско-американского альянса в преддверии встречи президентов двух стран. Более того, у двух стран появился шанс ещё больше укрепить взаимное доверие.