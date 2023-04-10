Третий запуск ракеты-носителя «Нурихо» состоится 24 мая

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Третий запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нурихо» (KSLV-II) назначен на 18 часов 24 минуты 24 мая. Об этом сообщили 11 апреля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Если в установленную дату запуск окажется невозможен, стартовое окно определено в период с 25 по 31 мая. В отличие от первых двух запусков, когда ракеты несли макеты спутников, на этот раз «Нурихо» выведет на околоземную орбиту в общей сложности восемь спутников. В их числе второй по счёту малый отечественный спутник нового поколения и четыре спутника, разработанные Корейским институтом астрономии и космонавтики. В настоящий момент «Нурихо» находится в сборочном цехе Космического центра Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Сборка первой и второй ступеней ракеты «Нурихо» завершена. Третью ступень готовят к установке спутников.