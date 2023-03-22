Северная Корея запустила баллистическую ракету

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13 апреля в 7:23 утра из окрестностей Пхеньяна была запущена баллистическая ракета средней или большой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракета была запущена под большим углом и пролетела около 1 тыс. километров. Военные эксперты пытаются определить тип ракеты и другие подробности запуска. Они не исключают, что могло быть проведено испытание новой ракеты, в том числе, твёрдотопливной, либо была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Совет национальной безопасности при президенте РК решительно осудил запуск Пхеньяном баллистической ракеты. Вскоре после запуска представители РК и США провели координационное совещание, подтвердив готовность и дальше укреплять совместную оборону против любых северокорейских угроз и провокаций. Они отметили, что запуск Пхеньяном баллистической ракеты является серьёзным провокационным актом, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире, являясь нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Это был девятый с начала года запуск Пхеньяном баллистической ракеты.