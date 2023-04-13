Совбез ООН обсудил ракетную активность Пхеньяна

Photo : UN Photo/Loey Felipe

17 апреля Совет Безопасности ООН обсудил на открытом заседании запуск Пхеньяном новой межконтинентальной баллистической ракеты. Заседание проводилось по запросу РК, США и Японии, направленному сразу после запуска твёрдотопливной ракеты «Хвасон-18». Однако никакого документа по итогам заседания принято не было. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудила неоднократные нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, отметив, что его ракетная активность представляет собой угрозу миру и безопасности в Северо-Восточной Азии. Постпред РК при ООН Хван Чжун Гук отметил, что Северная Корея является единственной страной, нарушившей режим Договора о нераспространении ядерного оружия, открыто разработав такое оружие и системы его доставки. Большинство членов Совета Безопасности выразили обеспокоенность действиями Пхеньяна. Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что причиной напряжённости на Корейском полуострове являются военные учения, которые проводят США и их союзники. Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.