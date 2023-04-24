РК вернула Японию в список приоритетных торговых партнёров

Photo : YONHAP News

24 апреля правительство РК вернуло Японию в список приоритетных торговых партнёров, предусматривающий льготный режим двусторонней торговли стратегическими товарами. В 2019 году Япония исключила РК из своего аналогичного списка, а также ужесточила контроль за экспортом ключевых высокотехнологичных материалов производителям микросхем и дисплеев. Это было сделано в ответ на решение Верховного суда РК, предписывающее японским компаниям выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации во время Второй мировой войны. Позднее РК приняла аналогичные меры в отношении Японии. Отныне процесс одобрения отправки в Японию товаров, подпадающих под категорию стратегических, сократится с 15 до 5 дней. Будет упрощён также список требуемых документов. Как сообщил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК, Сеул сделал первый шаг к восстановлению нормальных отношений в торговле стратегическими товарами, учитывая стремление сторон к активизации сотрудничества во всех сферах, согласованное на недавнем южнокорейско-японском саммите. Ожидается, что Токио примет ответные меры чуть позже, поскольку в Японии соответствующие меры требуют более сложной процедуры одобрения. В марте Япония сняла ограничения на экспорт в РК трёх сырьевых материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев - фторированного полиимида, фоторезиста и фтористого водорода. C возвращением Японии в список приоритетных торговых партнёров РК в него входят в общей сложности 29 стран.