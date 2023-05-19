Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Южнокорейские эксперты приступили к осмотру АЭС «Фукусима»

Write: 2023-05-23 10:48:10Update: 2023-05-23 13:37:16

Южнокорейские эксперты приступили к осмотру АЭС «Фукусима»

Photo : YONHAP News

Группа южнокорейских экспертов, находящаяся в Японии, 23-24 мая осматривает аварийную АЭС «Фукусима». Эксперты знакомятся с подготовкой к сбросу загрязнённой воды в океан. Как отметил глава делегации, председатель Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи, главное внимание уделяется резервуарам для хранения радиоактивной воды и системе её очистки, поскольку сохраняются опасения относительно безопасности воды. Он добавил, что специалисты проведут замеры уровня радиации и запросят у японских властей дополнительные данные. Эксперты проведут «полноценную и достаточную проверку»,- подчеркнул Ю Гук Хи. Накануне южнокорейские представители встретились с руководителями Токийской электроэнергетической корпорации, министерства промышленности и управления по ядерному регулированию Японии, представив им список объектов, которые они хотят проверить. Итоги инспекции будут подведены в ходе второй встречи с японскими официальными лицами, которая запланирована на 25 мая. Как сообщил представитель делегации, будет проведено «углублённое техническое обсуждение» выводов, сделанных в ходе осмотра станции.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >