Южнокорейские эксперты приступили к осмотру АЭС «Фукусима»

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Группа южнокорейских экспертов, находящаяся в Японии, 23-24 мая осматривает аварийную АЭС «Фукусима». Эксперты знакомятся с подготовкой к сбросу загрязнённой воды в океан. Как отметил глава делегации, председатель Корейской комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи, главное внимание уделяется резервуарам для хранения радиоактивной воды и системе её очистки, поскольку сохраняются опасения относительно безопасности воды. Он добавил, что специалисты проведут замеры уровня радиации и запросят у японских властей дополнительные данные. Эксперты проведут «полноценную и достаточную проверку»,- подчеркнул Ю Гук Хи. Накануне южнокорейские представители встретились с руководителями Токийской электроэнергетической корпорации, министерства промышленности и управления по ядерному регулированию Японии, представив им список объектов, которые они хотят проверить. Итоги инспекции будут подведены в ходе второй встречи с японскими официальными лицами, которая запланирована на 25 мая. Как сообщил представитель делегации, будет проведено «углублённое техническое обсуждение» выводов, сделанных в ходе осмотра станции.