Министр обороны РК встретился с премьер-министром Малайзии

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24 мая министр обороны РК Ли Чжон Соп нанёс визит вежливости премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, обсудив с ним вопросы сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности. Как сообщили в министерстве обороны РК, в связи с подписанным накануне контрактом на поставку 18 южнокорейских истребителей FA-50 Анвар Ибрагим подчеркнул, что РК является для Малайзии важным союзником. Он выразил надежду на то, что две страны будут и дальше развивать сотрудничество в оборонной сфере. Ли Чжон Соп в ответ отметил важность регулярных контактов на уровне директоров департаментов министерств обороны двух стран. Стороны сошлись во мнении, что поставка Малайзии южнокорейских истребителей знаменует собой новую веху в развитии двусторонних отношений. Ли Чжон Соп попросил малазийского премьера предоставить южнокорейским предприятиям возможность участия в проектах укрепления военной мощи Малайзии, а также поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.