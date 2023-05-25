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Трое вокалистов из РК вышли в финал Конкурса королевы Елизаветы, проходящего в Брюсселе. Как сообщили в жюри конкурса, по результатам полуфиналов, состоявшихся 24-25 мая, баритоны Даниэль Квон и Ким Тхэ Хан, а также бас Чон Ин Хо вошли в число 12 финалистов. Финальные концерты состоятся с 1 по 3 июня. Конкурс королевы Елизаветы, который учредила бельгийская королевская семья, проводится с 1937 года. Он входит в тройку наиболее престижных конкурсов классических музыкантов, наряду с Международным конкурсом пианистов имени Шопена и Международным конкурсом имени Чайковского. В прошлом году конкурс проводился среди виолончелистов, и первое место заняла южнокорейская виолончелистка Чхве Ха Ён. Ранее в числе лауреатов конкурса были также южнокорейские вокалисты - сопрано Хон Хе Ран в 2011 году и сопрано Хван Су Ми в 2014 году. В состав жюри конкурса этого года входит сопрано Чо Су Ми.