Экспорт из РК в Китай снижается 12 месяцев подряд

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С января по май объём южнокорейского экспорта в Китай, который является крупнейшим торговым партнёром РК, сократился на 27,3% в годовом исчислении, составив 49 млрд 700 млн долларов. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, экспорт в Китай снижается 12 месяцев подряд. В январе он составил 9 млрд 200 млн долларов, опустившись ниже отметки в 10 млрд долларов впервые с января 2020 года. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, доля Китая в общем объёме южнокорейского экспорта снизилась с 25,3% в 2021 году до 22,8% в 2022 году. С января по март этого года она уменьшилась до 19,5%. Сократились, в частности, поставки полупроводников, нефтепродуктов, продукции нефтехимической и металлургической отрасли, а также автозапчастей. Между тем, в торговле с США в первом квартале отмечен профицит в размере 7 млрд 200 млн долларов.