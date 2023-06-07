Цель военного присутствия США в РК - сдерживание Севера

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Военное присутствие США на территории РК направлено на сдерживание Северной Кореи и не имеет отношения к Китаю. Такое разъяснение приводится в докладе об оборонной структуре в Индо-Тихоокеанском регионе, опубликованном 6 июня Исследовательской службой Конгресса США. В отличие от ряда других военных баз США к западу от линии перемены дат, целью которых является сдерживание потенциальных провокаций со стороны Китая, присутствие американских войск в РК направлено на противодействие потенциальной агрессии со стороны Пхеньяна. Известно, что Пхеньян продолжает совершенствовать возможности по нанесению ракетных ударов. В этой связи расширение и диверсификация потенциала ядерного и ракетного оружия Северной Кореи представляет собой растущую угрозу не только для материковой части США и американских войск за рубежом, но и для их союзников и партнёров,- говорится в докладе.