В РК разработана технология беспилотного движения судов

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Южнокорейская компания Samsung Heavy Industries провела успешные испытания беспилотной навигационной системы собственной разработки, установленной на борту морского судна. С 27 июня по 1 июля крупный контейнеровоз вместимостью 15 тысяч двадцатифутовых контейнеров совершил беспилотный рейс протяжённостью 1.500 километров из порта Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо, где расположена верфь Samsung Heavy Industries, до порта Каосюнь на юге Тайваня. Радиолокационная станция, установленная на борту суда, в круглосуточном режиме выявляет наличие препятствий в радиусе 50 км от контейнеровоза. Когда до препятствия остаётся 1.800 метров, руль контейнеровоза автоматически перемещается вправо или влево, чтобы обойти его. За пять суток плавания контейнеровоз 90 раз избежал столкновений с другими судами и 9 тысяч раз – с другими препятствиями, в том числе, с подводными скалами. Маршрут, проложенный беспилотной навигационной системой, примерно на 92% соответствуют маршруту, который определили опытные штурманы,- сказал в интервью KBS Ким Чжэ У, представитель Центра беспилотного судовождения компании Samsung Heavy Industries. При движении судна в беспилотном режиме радар, спутниковые сигналы и устройство автоматического позиционирования каждые пять секунд корректируют положение контейнеровоза. Кроме того¸ судами можно управлять дистанционно с береговых баз через сети 5G. Samsung Heavy Industries занимается разработками в этой области уже семь лет. Беспилотная навигационная система впервые применена к малым судам в 2020 году, а в прошлом году судно водоизмещением 9.200 тонн прошло в беспилотном режиме 950 км.