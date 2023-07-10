РК и США обсудили вопросы ядерной безопасности

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18 июля в Сеуле состоялось первое заседание южнокорейско-американской консультативной группы по ядерной безопасности (NCG). Таким образом, начал работу новый орган, призванный детализировать и расширить взаимодействие сторон по вопросу противодействия северокорейской ядерной угрозе. Обсуждались вопросы обмена информацией и совместного планирования. На заседании присутствовал президент РК Юн Сок Ёль, который подчеркнул важность жёсткого противодействия ракетной и ядерной угрозам Пхеньяна путём укрепления сил ядерного сдерживания. Он напомнил о необходимости повышать эффективность союза РК и США, заложив в его основу ядерную составляющую. Как заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чо Тхэ Ён, целью консультативной группы по ядерной безопасности является закрепление участия Сеула в управлении ядерными средствами США для противодействия ракетным и ядерным программам Пхеньяна. То есть, диалог сторон по этому вопросу будет носить более детальный характер. Чо Тхэ Ён отметил также, что стороны будут подробно прорабатывать планирование и применение средств ядерного сдерживания, в том числе, в рамках учений. Будет обсуждаться также вопрос создания специального канала связи между главами РК и США по политике сдерживания. Заседания группы будет проводиться четыре раза в год. Их ход и результаты будут находиться под пристальным контролем глав двух стран.