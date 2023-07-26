Сильная жара сопровождается дождями и духотой

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В Сеуле и других регионах страны идут кратковременные проливные дожди, которые в сочетании с высокой температурой воздуха приводят к духоте. 30 июля в городе Ансоне провинции Кёнгидо температура воздуха достигла +38,9°С. В среднем по стране показатель составлял около +35°С. 31 июля изнуряющая жара продолжится. По данным Корейской метеорологической администрации, максимальная температура составит в Тэгу +35°С, в Сеуле и Кванчжу +34°С, в Тэчжоне +33°С. Кратковременные дожди ожидаются в большинстве районов страны, а в центральных районах и на севере провинции Кёнсан-Пукто возможны сильные ливни с грозами. В большинстве районов ожидается от 5 до 60 миллиметров осадков. Чередование жары и дождей обусловлено антициклоном, накрывшим Корейский полуостров. С одной стороны РК находится под прямым влиянием северо-тихоокеанского антициклона, с другой - под воздействием тибетского антициклона, расширяющегося со стороны Китая. Тибетский антициклон может привести в ещё бо́льшей жаре, проникнув в верхние слои атмосферы. Одновременное воздействие двух антициклонов может привести к затягиванию сильной жары. На протяжении наступившей недели максимальная температура воздуха будет составлять в Тэгу +35°С, а в Сеуле +33°С. В первые дни августа максимальная температура будет ещё на 2 градуса выше. Продолжится явление тропических ночей, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня. В такую погоду врачи советуют пить как можно больше воды и по возможности не находиться под открытым небом в период наиболее сильной жары с 14 до 17 часов.