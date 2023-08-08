Cпутник «Танури» ровно год в космосе

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Южнокорейский космический аппарат «Танури» за год работы пролетел 38 млн 10 тыс. км, облетел Луну 2.661 раз и отправил на Землю 2.576 фотографий. Он был выведен в космос 5 августа 2022 года ракетой Falcon 9 с мыса Канаверал в штате Флорида. Расстояние от Земли до Луны составляет примерно 380 тыс. км. Но аппарат весом 678 кг не мог сразу преодолеть земное притяжение. «Танури» пришлось отлететь на расстояние 1 млн 560 тыс. км от Земли, затем развернуться в обратном направлении и только тогда направиться к Луне. Он делает один круг вокруг Луны раз в два часа на расстоянии 100 км от её поверхности. Миссия «Танури» заключается в изучении рельефа, напряжённости магнитного поля, гамма-лучей и других характеристик лунной поверхности с помощью шести бортовых приборов. Ещё одна задача - поиск подходящего места для посадки на поверхность Луны модуля, который планируется запустить в 2032 году.