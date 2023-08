Photo : YONHAP News

Песня Seven в исполнении участника группы BTS Чон Гука четыре недели подряд является лидером музыкальных чартов Billboard 200 и Billboard Global (кроме США). На сегодняшний день это лучший результат среди исполнителей в жанре К-РОР. В другом музыкальном чарте Billboard Hot 100 песня Чон Гука находится на 28-й строчке, за неделю поднявшись на две позиции. Две песни Love Me Again и Rainy Days, входящие в сольный альбом V, другого участника BTS, занимают первое и второе места в чарте Billboard Hot Trending Songs.