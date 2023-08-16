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Культура

Seoul, My Soul – новый бренд Сеула

Write: 2023-08-17 13:52:32Update: 2023-08-17 13:55:11

Seoul, My Soul – новый бренд Сеула

Photo : YONHAP News

16 августа в столичной мэрии состоялась презентация нового бренда Сеула, на которой присутствовали более 300 человек. Новый слоган «Сеул, моя душа» (Seoul, My Soul) основан на созвучии названия города с английским словом soul (душа). Дизайн логотипа включает пиктограммы в форме сердца, восклицательного знака и улыбки. Сердце символизирует любовь жителей города и всего мира к Сеулу, восклицательный знак означает новый опыт и вдохновение, а улыбка говорит о том, что в Сеуле есть повод для радости. Новый слоган был утверждён по итогам опроса общественного мнения, проведённого в марте это года. В его основу легло слово, победившее в конкурсе «Каковы ценности Сеула?», проводившегося с августа прошлого года среди жителей столицы. Вслед за утверждением нового бренда планируется внести соответствующие поправки в городской закон о символике. 
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