Во Франкфурте пройдёт выставка культуры и туризма РК

С 25 по 27 августа во Франкфурте пройдёт Большая выставка корейской культуры и туристических контентов. Об этом сообщили 21 августа в министерстве культуры, спорта и туризма РК. Выставка приурочена к 140-летию установления дипотношений между двумя странами и объявлением 2023-2024 годов периодом посещения Кореи. Выставка проводится в рамках крупного фестиваля музеев Museumsuferfest-2023 во Франкфурте, в котором РК участвует в качестве почётного гостя. В выставке принимают участие представительство Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК, а также южнокорейские компании, работающие в Германии. Национальная организация туризма Кореи представит стенды, посвящённые К-РОР, индустрии красоты и корейской кухне. Кроме того, будут продемонстрированы лучшие туристические программы.