Юн Сок Ёль: СБ ООН отвечает за санкции в отношении Пхеньяна

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Все государства-члены ООН обязаны выполнять резолюции Совета Безопасности, но на постоянных членах Совета, которые приняли резолюции, лежит главная ответственность. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 7 сентября в Джакарте на Восточноазиатском саммите. В саммите приняли участие представители десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также РК, США, Японии, Китая, России, Индии, Австралии и Новой Зеландии. «Разработка Северной Кореей ядерного и ракетного оружия является серьёзным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, прямым вызовом миру во всём мире и реальной угрозой для всех стран-участниц этой встречи»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он напомнил о необходимости заблокировать источники финансирования северокорейских ядерных и ракетных разработок, включая кражу криптовалюты, экспорт рабочей силы и морские перевозки. Юн Сок Ёль отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия РК направлена на поддержание мира и процветания в регионе.