РК, КНР и Япония будут расширять культурные обмены

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РК, Япония и Китай будут сотрудничать в целях расширения культурных обменов между жителями соседних стран, в том числе, между представителями молодёжи и на уровне регионов. Они будут стремиться обеспечить доступ к культурным ценностям людям с ограниченными возможностями и решать международные проблемы с культурной точки зрения. Данные договорённости зафиксированы в совместной декларации, которую подписали 8 сентября министр культуры, спорта и туризма РК Пак По Гюн, министр культуры Японии Кейко Нагаока и министр культуры Китая Ху Хэпин. 14-я встреча министров культуры трёх стран состоялась в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто. Министры договорились также укреплять связи между учреждениями культуры, такими как музеи, библиотеки и художественные галереи, расширять сотрудничество в индустрии культурного контента.