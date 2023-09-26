В копилке сборной РК на Азиатских играх ещё пять золотых медалей

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По состоянию на 15:00 27 сентября РК сохраняет второе место в общем медальном зачёте Азиатских игр в Ханчжоу. В копилке сборной 54 медали: 15 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые. Третий день Азиатских игр принёс РК пять золотых медалей. Первое золото выиграла мужская сборная в соревнованиях по стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки в смешанном разряде. Три стрелка, Чон Ю Чжин, Ха Гван Чхоль, Квак Ён Бин провели удачную стрельбу по мишеням, движущимся с разной скоростью, получив 1.116 баллов и став лучшими среди команд пяти стран. В предыдущий день они также положили золото в копилку сборной в стрельбе по мишеням с определённой скоростью. Вторая золотая медаль третьего дня была выиграна в соревнованиях по тхэквондо среди женщин до 53 кг. Южнокорейская тхэквондистка Пак Хе Чжин одержала победу над соперницей из Тайваня. Третье золото выиграла дзюдоистка Ким Ха Юн, выступившая в весовой категории более 78 кг. Она одолела спортсменку из Китая, став единственной южнокорейской обладательницей золота в личном зачёте. Четвёртую победу одержала саблистка Юн Чжи Су, завоевав своё первое золото в личном зачёте на Азиатских играх. Первое золото в парусном спорте сборной принёс Чо Вон У в соревнованиях по виндсерфингу.